Mehr als 30 Prozent hat die Baidu-Aktie in der vergangenen Woche in der Spitze verloren. Am Montag verliert der Suchmaschinenbetreiber nun erneut rund vier Prozent. Doch inzwischen ist auch klar, was hinter den Verwerfungen steckt. Für mutige Anleger könnte sich deshalb eine Kaufchance ergeben.Der Hedgefonds Archegos Capital von Bill Hwang, der bereits 2012 einen Hedgefonds schließen und eine Strafe wegen Insiderhandels akzeptieren musste, ist in Schieflage geraten. Mit Swap-Derivaten hatte er unter ...

