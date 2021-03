Apple hat zum zweiten Mal in diesem Monat eine Sicherheitslücke mit einem Betriebssystem-Patch geschlossen. Welche Geräte betroffen sind und was Apple an regulären Updates in den nächsten Wochen plant. Apple hat eine gefährliche Sicherheitslücke geschlossen, die Angreifer unter den Betriebssystemen iOS und iPadOS in die Lage versetzen konnte, gefährliche Malware auf den mobilen Geräten auszuführen. Wie das Unternehmen mitteilt, sollten Nutzer auf den aktuellen Mobilgeräten dazu umgehend Version 14.4.2 installieren. Nutzer älterer Geräte finden mit iOS 12.5.2 die passenden Patches. Anwender, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...