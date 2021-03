Über sechs Monate - solange dauert mittlerweile die Konsolidierung der Amazon-Aktie an. Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Doug Anmuth ist die zähe Zeit bald vorbei. Anmuth hat Amazon zu seinem Top-Pick für 2021. Der Experte sieht für die kommenden Monate enormes Kurspotenzial beim Tech-Giganten."Amazon ist sehr flexibel und hat deswegen und wegen Prime im E-Commerce-Geschäft große Vorteile", so Anmuth. "Bei Cloud hat sich Amazon einen Marktanteil von über 40 Prozent aufgebaut." In beiden Bereichen ...

