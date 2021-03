Everbridge nimmt Anmeldungen zum Führungssymposium im Frühjahr an, nachdem an der erfolgreichen Veranstaltungsreihe im Jahr 2020 mit mehr als 40.000 Führungskräften, Amtsträgern aus Regierung und Gesundheitswesen der ehemalige Präsident George W. Bush, Dr. Anthony Fauci, Dr. Scott Gottlieb, Dr. Sanjay Gupta, der ehemalige US-General Colin L. Powell, USA, und Sir Richard Branson teilgenommen hatten

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führendes Unternehmen für Critical Event Management (CEM), meldete heute, dass der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, die erste Keynote auf dem virtuellen Führungsgipfel COVID-19: Road to Recovery (R2R) im Frühjahr 2021halten wird, der am 26. und 27. Mai stattfindet. Das zweitägige weltweite Symposium thematisiert Resilienzstrategien und Best Practices, während Unternehmen, Regierungen und Volkswirtschaften weltweit angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie eine Erholung und Rückkehr zur Normalität anstreben. Die Teilnehmer können Präsentationen von weltweit führenden Persönlichkeiten, Gesundheitsexperten und Spitzenführungskräften aus verschiedenen Branchen und Regionen verfolgen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005580/de/

42nd President of the U.S., Bill Clinton, to Deliver Keynote at Everbridge COVID-19: Road to Recovery (R2R) Executive Summit (Graphic: Business Wire)

Die von Everbridge 2020 ins Leben gerufene Symposiumsreihe bietet globalen Führungspersönlichkeiten ein wertvolles Forum für den Austausch darüber, wie Volkswirtschaften sicher wieder öffnen und die Menschen wieder in Schulen, Büros und andere öffentliche Räume zurückkehren können. Die Redner und Teilnehmer vertreten alle gesellschaftlichen Bereiche, angefangen bei Wirtschaft und Regierung über kommunale Organisationen und Interessenvertretungen bis hin zu Wissenschaft, Medizin, Transportwesen, Unterhaltung und Hochschulen.

"Unser COVID-19: Road to Recovery Symposium 2021 bringt die klügsten Köpfe aus Regierung und Wirtschaft sowie führende Gesundheitsexperten aus aller Welt zusammen und behandelt die komplexen Herausforderungen und Best Practices, die für eine raschere Lösung dieser öffentlichen Gesundheitskrise erforderlich sind von einer effizienten Impfstoffverteilung bis hin zur sicheren Rückkehr der Menschen an ihren Arbeitsplatz und dem Wiederöffnen der Volkswirtschaften", sagte David Meredith, CEO von Everbridge. "Wir begrüßen es, dass Präsident Clinton mit der Gründung der Clinton Foundation und seinem Engagement für weltweite Gesundheitsfragen und wirtschaftlichen Aufschwung wichtige Perspektiven bei Lösungen zur Verbesserung des Lebens von Menschen auf der ganzen Welt aufgezeigt und Führungsqualitäten bewiesen hat."

Mit zwei Amtszeiten regierte Präsident Clinton als 42. Präsident der Vereinigten Staaten von 1993 bis 2001. Unter seiner Führung erlebte das Land mit der Schaffung von mehr als 22 Millionen Arbeitsplätzen die stärkste Wirtschaft seit einer Generation und die längste Wirtschaftsexpansion in der Geschichte der USA. Nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, gründete Präsident Clinton die Clinton Foundation, die sich dem Ziel verschrieben hat, die weltweite Gesundheit zu verbessern, die Wirtschaft zu stärken, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern und die Umwelt zu schützen. Zusätzlich zu seiner Stiftungsarbeit wurde Präsident Clinton von den Vereinten Nationen zum Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau nach dem Tsunami im Indischen Ozean sowie zum Sonderbeauftragten für Haiti berufen. Heute unterstützt die Clinton Foundation das Wirtschaftswachstum, den Kapazitätsaufbau und die Bildung in Haiti.

Letztes Jahr begrüßte Everbridge unter anderem Präsident George W. Bush, Dr. Anthony Fauci, Dr. Scott Gottlieb, Dr. Sanjay Gupta, den ehemaligen US-General Colin L. Powell, USA, und den Gründer der Virgin Group, Sir Richard Branson, als Hauptredner. Zu den mehr als 40.000 Teilnehmern der Veranstaltungen zählten Regierungsvertreter, Gesundheitsexperten und Führungskräfte aus 150 Ländern sowie Vertreter der Centers for Disease Control and Prevention, der Mayo Clinic, von Goldman Sachs, Fannie Mae, der Ford Motor Company, von Humana, IBM und weiteren Organisationen.

Um sich zum COVID-19 R2R: The Road to Recovery Symposium von Everbridge im Frühjahr 2021 anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Businesses Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.600 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationskanäle automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 20 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter www.everbridge.com

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussichtlich", "sollten", "überzeugt sein", "anstreben", "projektieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "Prognosen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen" sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Anwendung Mass Notification und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern.

