Köln (ots) - Fans von Moderator Jürgen Domian können sich auf neue Folgen des Talk-Formats "Domian live" freuen. Schon am Freitag, 9. April 2021, wird es im WDR Fernsehen weitergehen.Im Frühjahr sind im Zwei-Wochen-Rhythmus insgesamt fünf TV-Ausgaben zu sehen. Außerdem wird es erstmals auch fünf Podcast-Folgen geben.Jürgen Domian: "Ich freue mich, dass es endlich soweit ist und ich in dieser schwierigen Zeit nun wieder für die Leute da sein kann. Und zwar im Fernsehen und auch im Podcast."Karin Kuhn, Leiterin WDR-Programmbereich Unterhaltung, Familie und Kinder: "Großartig, dass unser Publikum Jürgen Domian jetzt sowohl im WDR Fernsehen als auch in seinem Podcast erleben kann. Unter seinen Fans kursiert die Bezeichnung 'Volksseelsorger', dieses schöne Wort trifft Domians Qualitäten auf den Punkt."Nach der Sommerpause ist für den Herbst eine weitere Staffel "Domian live" geplant.Die nächsten "Domian live"-Ausstrahlungstermine im WDR Fernsehen:Freitag, 9.4.2021, 23.30 UhrSamstag 24.4.2021, 0.00 Uhr (Nacht von Freitag (23.04.2021) auf Samstag!)Freitag, 7.5.2021, 23.30 UhrFreitag, 21.5.2021, 23.30 UhrFreitag, 4.6.2021, 23.30 UhrDer Podcast wird in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen veröffentlicht. Abrufbar in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.Wer als Gast bei "Domian live" dabei sein möchte, kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail unter domian@wdr.de melden.Produziert werden die Sendung und der Podcast in Zusammenarbeit mit Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4876850