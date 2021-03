Köln (ots) - Das Essener Gesundheits-Startup Scayan hat ein ganzheitliches Angebot für Betriebliches Gesundheits-Management (BGM) mit messbarer Wirkung entwickelt. Die Gesellschaft für Prävention (GPeV) sieht das nach umfassender Begutachtung als ein herausragendes Angebot im Markt und hat Scayan dafür zertifiziert: als ein klares Zeichen für mehr Innovation im Gesundheits-Management in Unternehmen.Die Zertifizierung beinhaltet das Resumée aus drei unabhängig voneinander durchgeführten Gutachten durch jeweilige Fachexpert*innen. Das Konzept, die Grundlagen und der wissenschaftliche Bezugsrahmen werden dabei einbezogen. Zudem erfolgen qualitative Interviews mit den Konzeptentwicklern und der Kontext zu aktuellen Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft wird hergestellt.Prof. (FH) Dr. Mathias Bellinghausen, Vorstandsvorsitzender der GPeV, betont den Bedarf an Innovation. "Mit der Zertifizierung von Scayan möchten wir als GPeV ein klares Zeichen für ganzheitliche Prävention und Gesundheitsförderung setzen. Wir können den Unternehmen Mut machen und die Sicherheit geben, dass sie mit Scayan ihre Belegschaft einfach motivieren und sogar begeistern können. Und damit ein messbar besseres Gesundheitsniveau zu erreichen und dauerhaft zu etablieren: gemessen von der individuellen Gesundheitskompetenz bis zu den folgerichtigen Effekten für die gesamte Organisation."Die GPeV sieht die Innovationskraft von Scayan in der Förderung der persönlichen Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden. Das Besondere und der Unterschied zu klassischen BGM-Maßnahmen besteht in der bewusst nicht monothematischen Herangehensweise. Ob Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und Entspannungsfähigkeit, gesunder Schlaf und so weiter. Bei Scayan geht es um das ganzheitliche Zusammenwirken. Alle Parameter werden einbezogen, systematisch entwickelt und in Bezug auf die Wirkung gemessen: bei den Teilnehmenden und für das Unternehmen insgesamt. Natürlich DSGVO konform. Scayan ist auch in der Hinsicht zertifiziert durch einen externen Auditor.Dr. Axel Endriss, CEO von Scayan, beschreibt das plakativ so."Mit Scayan bekommt jeder lebenslänglich. Und zwar lebenslänglich bessere Gesundheitskompetenz. Das heißt einen Kompass, dessen Nadel immer auf pro Gesundheit zeigt. Jedem Einzelnen jedoch die Entscheidung überlässt, welcher Weg am besten zum eigenen Lebensalltag passt. Scayan ist für die Unternehmen der Service Provider und kontinuierliche Begleiter: von Empowerment, Motivation bis zur Messung der Wirkung.""Scayan in einem Wort: beeindruckend", sagt Peter Schlink, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GPeV. "Ich habe schon viele Ansätze gesehen. Nahezu alle kommen aus dem Paradigma des Maßnahmen-Angebots. Scayan stellt die Wirkung und Befähigung ins Zentrum: ein messbar besseres Gesundheitslevel der Mitarbeitenden. Durch die Befähigung jedes Einzelnen im Alltag mehr Entscheidungen pro Gesundheit zu treffen. Und das sehr einfach."Betriebliches Gesundheits-Management hat einen großen Einfluss auf die positive Entwicklung von Gesundheitskompetenz über Angebote in den Unternehmen.Nach aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamts können rund 33 Mio. sozialversicherte Erwerbstätige in Deutschland darüber erreicht werden. Auch das Potenzial ist gigantisch. Mit einer durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit von 17,3 Tagen je Arbeitnehmer*in ergeben sich im Jahr 2019 insgesamt 712,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage. Ausgehend von diesem Arbeitsunfähigkeitsvolumen schätzt die BAuA die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle auf insgesamt 88 Milliarden Euro bzw. den Ausfall an Bruttowertschöpfung auf 149 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass trotz eines insgesamt steigenden Bewusstseins für Gesundheit, jede*r 2. in Deutschland eine mangelhafte Gesundheitskompetenz aufweist.Weitere Informationen zu Scayan finden Sie unter: https://www.scayan.comNähere Informationen zur GPeV - Gesellschaft fuer Praevention e.V. finden Sie unter: https://www.gpev.euPressekontakt:Scayan GmbHMarkuspfad 2, 45133 EssenFelix Kubickifelix.kubicki@scayan.comTelefon: +49 201 85786070GPeV - Gesellschaft fuer Praevention e.V.Lengsdorfer Hauptstraße 38 D-53127 BonnTel.: +49 (0)228 - 97 64 97-0Fax: +49 (0)228 - 97 64 97-7E-Mail: info@gpev.euOriginal-Content von: Scayan GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154501/4876849