Royal Dutch Shell A (RDSA) - Aufatmen nach der tagelangen Suezkanal Blockade!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: RDSA ISIN: GB00B03MLX29









Rückblick: Royal Dutch Shell zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" hat eine der wichtigsten Routen für den Welthandel blockiert. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Pullback in den Bereich des EMA-50.









Meinung: Nun ist der Frachter nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. 2020 haben nach Angaben der Suezkanal-Behörde rund 19.000 Schiffe die Wasserstraße durchgefahren. Für konjunkturabhängige Aktien ist dies eine gute Nachricht. Nachdem die Aktien von Shell in den vergangenen Handelstagen deutlich Federn lassen mussten, stehen die Chancen gut, dass es in dieser Woche zu einer Gegenbewegung kommen könnte.

Chart vom 29.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.18 EUR







Setup: Wenn die Aktie den Breakout über 17.30 EUR schafft, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter den letzten Tiefpunkt, unter den 50er EMA setzen. Detaillierte Infos zu diesem Long-Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.









Meine Meinung zu Royal Dutch Shell ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RDSA





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis