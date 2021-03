Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research erwartet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.09.) nun ein Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 70 und 80 Mio. Euro und übertrifft damit die bisherige Guidance von 40 bis 45 Mio. Euro signifikant. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Aussage der Analysten liege dies an einem deutlich höheren Nettoertrag aus dem Beteiligungsgeschäft, der nunmehr zwischen 65 und 75 Mio. Euro liegen solle. Der Nettovermögenswert werde zum Geschäftsjahresende zwischen 450 und 505 Mio. Euro liegen. Darüber hinaus habe die Gesellschaft den Erwerb der Mehrheit der R+S Group AG, einem Anbieter für technische Gebäudeausrüstung, bekannt gegeben. Dies sei laut SRC die zweite langfristige Beteiligung der Gesellschaft aus dem eigenen Buch, wodurch eine längere Haltedauer ermöglicht werde. Die DBAG wolle durch ihr Investment und die entsprechende Stärkung des Eigenkapitals die Reorganisation der R+S Group beschleunigen und somit den Unternehmenswert signifikant steigern. Der gemeldete Zukauf bestätige die positive Einschätzung von SRC zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Den Nettovermögenswert sehe das Analystenteam zum Geschäftsjahresende bereits bei nahezu 490 Mio. Euro. Dies wirke sich entsprechend positiv auf das Kursziel aus. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 46,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) an und nennen das Rating "Buy" (zuvor: "Accumulate").

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.03.2021, 17:50 Uhr)

