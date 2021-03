Der Bitcoin und andere Digitalwährungen haben am Montag von anhaltendem Interesse seitens großer Unternehmen profitiert. Der Bitcoin-Kurs kletterte am Nachmittag bis auf 58.400 Dollar, fiel dann aber leicht zurück. Trotzdem ist die Kryptowährung nur noch einen Katzensprung vom Allzeithoch entfernt. Das Kreditkartenunternehmen startet ein Pilotprojekt mit der Digitalplattform Crypto.com. Es geht um die Ausführung bestimmter Visa-Transaktionen mit Hilfe einer sogenannten Stablecoin, also einer durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...