Seit über einem Jahr sprechen wir über diese mühseligen Corona-Themen, doch in Wahrheit befinden wir uns gerade mal am Anfang des Wahnsinns. Seit über einem Jahr sprechen wir über diese mühseligen Corona-Themen, doch in Wahrheit befinden wir uns gerade mal am Anfang des Wahnsinns. Es ist so unvorstellbar, was man mit uns vor hat, dass die meisten Menschen es einfach nicht glauben können. Diese Sendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...