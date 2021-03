Der letzte Funken Hoffnung ist verflogen. Nach dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung am 15. Januar 2021 wollte die Baumot Group eigentlich einen Investor finden, der dem Hersteller von Diesel-Nachrüstsystemen zur Abgas-Nachbehandlung aus dem Dilemma hilft (DER AKTIONÄR berichtete). Am Montag nun die Meldung, dass kein Investor gefunden wurde. Die Baumot-Aktie stürzt weiter ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...