Los Angeles (ots/PRNewswire) - Gympass ist der jüngste Neuzugang in Lifesums stetig wachsender Liste von Corporate Wellness-PartnernDie führende App für Ernährung, Lifesum, hat heute eine neue Partnerschaft mit Gympass bekannt gegeben, dem weltweit führenden Unternehmen für Corporate Wellbeing. Gympass wird das Lifesum-Wellness-Programm für Millionen neuer Anwender in Unternehmen weltweit zugänglich machen.Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Gympass-Kunden als Teil ihrer monatlichen Mitgliedschaft Zugang zu Lifesum Premium mit Ernährungsberatung, Rezepten, personalisierter Gesundheitsberatung sowie On-Demand- und Live-Stream-Wellness-Inhalten.Diese Partnerschaft ist nur die jüngste dieser Art für Lifesum. Im vergangenen Jahr hat Lifesum seine Corporate-Wellness-Programme um Partner wie GE, PayPal, Europcar, Perkbox, Gymlib und Twic erweitert.Marcus Gners, Mitgründer und CSO von Lifesum, sagte, dass diese Partnerschaft es den Kunden von Gympass erleichtern werde, etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter während der Pandemie zu tun."Zusätzlich zum emotionalen Stress und der Müdigkeit nach einem Jahr von Lockdowns, haben wir die Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause bis zur Unkenntlichkeit verwischt", sagte Gners. "Durch personalisierte Ernährungsberatung können Arbeitgeber ihrer Belegschaft die Möglichkeit geben, ihre allgemeine Gesundheit während des Lockdowns und darüber hinaus zu verbessern."Millionen von Menschen nutzen Lifesum bereits, um besser zu essen, zu trinken und zu trainieren. Lifesum ist eine der am höchsten bewerteten mobilen Apps in der Kategorie Gesundheit & Fitness im App Store."Das Thema Wellness ist im letzten Jahr in den Vordergrund gerückt und damit auch die Frage, wie wir unseren Körper gesund halten und ernähren", sagt Rodrigo Silveira, SVP New Ventures bei Gympass. "Gympass hat es sich zum Ziel gesetzt, Zugang zu den besten Wellness-Optionen zu bieten. Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Lifesum, denn dadurch bekommen unsere Nutzer Zugang zu einem erstklassigen Angebot an Ernährungsressourcen."Gympass ist eine globale Plattform, die persönliche Trainer, Fitnessstudio-Mitgliedschaften und live gestreamte Fitnesskurse umfasst. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmenskunden in 12 Ländern und mehr als 6.000 Städten zusammen. Zu den wichtigsten Kunden gehören Tesco, Uber und P&G.INFORMATIONEN ZU LIFESUMLifesum ist das weltweit führende Unternehmen für digitale Ernährung und hilft über 50 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Egal, ob das Ziel ist, Gewicht zu verlieren, oder einfach mit mehr Energie durch den Tag zu kommen, die Lifesum-App bietet eine personalisierte Ernährung nach Maß. Sie enthält eine Vielzahl von Essensplänen, gesunden Rezepten, Trackern und mehr, die auf die Ziele, Ernährungseinschränkungen und den Lebensstil der Nutzer abgestimmt sind. Besuchen Sie Lifesum.com für weitere Informationen.INFORMATIONEN ZU GYMPASSGympass ist eine komplette Wellness-Plattform für Unternehmen, die Mitarbeiter dazu anspornen will, sich gut zu fühlen. Wir tun dies, indem wir das Thema Wellness neu erfinden und es universell, ansprechend und zugänglich machen. Weltweit vertrauen Unternehmen auf die unübertroffene Vielfalt, den Komfort und die Flexibilität von Gympass, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu fördern. Mit über 50.000 Fitness-Partnern, 1.300 On-Demand-Kursen, 2.000 Meditationsstunden, 1000 gesunden Rezepten, wöchentlichen 1:1-Therapiesitzungen und hunderten von persönlichen Trainern findet jeder auf Gympass die für ihn passende Aktivität. Wir arbeiten mit den besten Wellness-Anbietern in zahlreichen Märkten in Nordamerika, Lateinamerika und Europa zusammen.Pressekontakt:646-770-0541mmm@maciaspr.comOriginal-Content von: Lifesum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154503/4876865