Der neue Roboter von Boston Dynamics passt sich an seine Umgebung an und arbeitet so schnell wie ein Mensch. Stretch soll die Arbeit in Logistikzentren verändern. Der neue Roboter von Boston Dynamics heißt Stretch und ist für den Einsatz in Logistikzentren optimiert. Der große Unterschied zu vielen Konkurrenten: Er soll in flexiblen Umgebungen einsetzbar sein. "Dieses Debüt markiert den offiziellen Einstieg des Unternehmens in die Lagerautomatisierung, ein schnell wachsender Markt, der durch die steigende Nachfrage im E-Commerce angeheizt wird", teilt ...

