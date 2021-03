DJ MÄRKTE EUROPA/Ende der Suez-Krise stützt Börsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die Stimmung wurde gestützt von der Nachricht, dass das Containerschiff Ever Given freigelegt und der Schiffsverkehr nach Angaben der ägyptischen Kanalbehörde wieder aufgenommen wurde. Damit dürfte sich der Schiffsstau im Kanal bald auflösen und die globalen Lieferketten wieder funktionieren. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 14.818 Punkte, bei 14.845 Punkten markierte er ein neues Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,4 Prozent auf 3.883 vor.

Teilnehmer sprachen aber zugleich von einem vorsichtigen Handel und verwiesen dabei auf Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die dritte Corona-Welle mit deutlich härteren Maßnahmen bekämpfen will als die Ministerpräsidenten. Lockerungen scheinen dabei weiter entfernt als gedacht, eher könnte nach Ostern sogar ein neuer Lockdown drohen.

Hedgefonds gerät in Schieflage

Banken (-1%) standen unter Druck mit einer möglichen Hedgefonds-Pleite in den USA. Hier belasteten Berichte über Nachschussforderungen (Margin Calls), die von einem US-Hedgefonds nicht mehr bedient werden konnten. Nach Nomura warnte auch die Credit Suisse Group vor erheblichen Belastungen: Der erwartete Verlust könnte für das Ergebnis des ersten Quartals massiv ausfallen, so die Schweizer Bank. Beide Banken waren als Prime Broker für den Hedgefonds aktiv. Credit Suisse fielen um 13,8 Prozent und UBS um 3,9 Prozent, während es für Deutsche Bank um 3,3 Prozent nach unten ging.

Übernahmefantasie gab es in Spanien. Hier stiegen die Aktien des Telekombetreibers Euskaltel um 16 Prozent nach einem Gebot des Konkurrenten Masmovil. Masmovil fordere zwar eine hohe Annahmeschwelle von 75 Prozent, habe sich zuvor jedoch schon Anteile in Höhe von 52,3 Prozent an dem Wettbewerber gesichert, hieß es. Telefonica-Aktien verloren dagegen 3,7 Prozent - hier belastete vor allem die Aussicht auf verschärfte Konkurrenz im Sektor.

Eyemaxx brachen zu Wochenbeginn gleich um 17,8 Prozent ein. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bis voraussichtlich in den Mai verzögern wird. SRC senkte daraufhin die Aktie auf Hold und reduzierte das Kursziel stark auf 3,50 von 6,00 Euro.

Deliveroo-IPO verläuft schleppend

Der Börsengang von Deliveroo vollzieht sich in dem aktuellen Marktumfeld eher schleppend und belastete auch das Sentiment für die Aktien der Wettbewerber. Deliveroo bietet seine Aktien beim Börsengang nun billiger an als zunächst geplant. Der britische Essenslieferdienst verengte die Preisspanne auf 3,90 bis 4,10 Pfund je Aktie und damit an das untere Ende der bisherigen Spanne von 3,90 und 4,60 Pfund. Delivery Hero gaben 2,5 Prozent nach, Just Eat Takeaway, die in London gelistet sind, verloren 1,5 Prozent.

Kräftig im Minus mit 4,5 Prozent zeigten sich Leoni. Hier stufte JP Morgan die Aktien auf Underweight ab und halbierte fast das Kursziel von 9 auf 5 Euro. Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG sprangen indes um 9,1 Prozent: Der Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 wurde nahezu verdoppelt. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie und nahm das Kursziel auf 47 von 43 Euro nach oben.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.882,87 +16,19 +0,4% +9,3% Stoxx-50 3.316,99 +19,39 +0,6% +6,7% Stoxx-600 427,61 +0,68 +0,2% +7,2% XETRA-DAX 14.817,72 +68,78 +0,5% +8,0% FTSE-100 London 6.742,50 +1,91 +0,0% +4,3% CAC-40 Paris 6.015,51 +26,70 +0,4% +8,4% AEX Amsterdam 697,94 +1,32 +0,2% +11,7% ATHEX-20 Athen 2.078,36 +27,49 +1,3% +7,4% BEL-20 Bruessel 3.885,91 +1,14 +0,0% +7,3% BUX Budapest 44.617,73 +416,48 +0,9% +6,0% OMXH-25 Helsinki 4.990,01 +6,42 +0,1% +8,8% ISE NAT. 30 Istanbul 1.431,93 +10,29 +0,7% -12,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.454,07 +14,72 +1,0% -0,8% PSI 20 Lissabon 4.836,85 +27,50 +0,6% -0,7% IBEX-35 Madrid 8.492,10 -6,10 -0,1% +5,2% FTSE-MIB Mailand 24.421,40 +28,14 +0,1% +9,7% RTS Moskau 1.468,14 +18,29 +1,3% +5,8% OBX Oslo 939,81 +6,92 +0,7% +9,4% PX Prag 1.089,08 -5,42 -0,5% +6,0% OMXS-30 Stockholm 2.182,21 -16,58 -0,8% +16,4% WIG-20 Warschau 1.953,02 +34,31 +1,8% -1,6% ATX Wien 3.139,04 -6,57 -0,2% +13,3% SMI Zuerich 11.089,60 -27,21 -0,2% +3,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,03 -0,56 US-Zehnjahresrendite 1,68 -0,01 -1,00 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr,17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1777 -0,13% 1,1782 1,1795 -3,6% EUR/JPY 129,24 -0,11% 129,01 129,27 +2,5% EUR/CHF 1,1047 -0,24% 1,1070 1,1084 +2,2% EUR/GBP 0,8540 -0,12% 0,8558 0,8552 -4,4% USD/JPY 109,73 +0,02% 109,50 109,59 +6,2% GBP/USD 1,3790 +0,00% 1,3770 1,3792 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5736 +0,48% 6,5575 6,5430 +1,1% Bitcoin BTC/USD 57.609,14 +4,47% 55.197,00 51.636,75 +98,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,07 60,97 +0,2% 0,10 +25,4% Brent/ICE 64,57 64,57 0% 0,00 +24,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,12 1.732,70 -1,1% -18,58 -9,7% Silber (Spot) 24,69 25,07 -1,5% -0,38 -6,5% Platin (Spot) 1.182,75 1.178,95 +0,3% +3,80 +10,5% Kupfer-Future 4,02 4,07 -1,1% -0,04 +14,2% ===

March 29, 2021

