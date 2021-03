Der brutale Ausverkauf bei China-Tech hat Pindudoduo binnen kürzester Zeit 40 Prozent an Wert gekostet. Der Einbruch fällt ausgerechnet in eine Phase, in der der E-Commerce-Riese die Nummer 1 der Branche, Alibaba, entthront hat. Jetzt gibt es ein Signal für eine Trendwende.Group-Buying ist in China schwer angesagt und die Aussicht auf Schnäppchen zieht die Shopping-Meute zu Millionen auf die entsprechenden Plattformen. Zum Jahreswechsel zählte der größte Betreiber in der Branche, Pinduoduo, 790 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...