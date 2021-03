Aufwärts zu einem neuen Allzeithoch unter Unsicherheit. So oder so ähnlich könnte man den heutigen Handelstag beschreiben. Der DAX schaukelte sich je nach Impuls heute in Schlangenbewegungen nach oben und schloss den Tag mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis von 14.818 Punkten. In New York liegt der DJIA nach volatilem Verlauf aktuell 56 Punkte im Plus bei 33.130 Punkten, der Nasdaq 100 liegt dagegen 54 Punkte tiefer bei 12.925 Zählern.Im Gespräch waren heute die Banken, welche mehr oder weniger unter den Schwierigkeiten des US-Hedgefonds Archegos Capital litten. Dies drückte auch die Aktie der Deutsche Bank (DE0005140008) um 3,32 % auf 10,142 Euro zum Handelsschluss. Im Tagesverlauf teilte das Institut dann aber mit, dass man das Exposure reduziert habe und daraus keine Verluste erwartet. Danach erholte sich die Aktie von ihrem Tagestief bei 9,82 Euro wieder. Daneben wird der Vorstand der Bank umgebaut, CEO Sewing gibt zum 01.05.2021 die Führung über das Investmentbanking auf Drängen der Finanzaufsicht ab und übernimmt den Bereich Personal. Gleichzeitig wurde allerdings sein Vertrag bis 2026 verlängert.

Den vollständigen Artikel lesen ...