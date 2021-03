SPACs haben in den vergangenen Monaten einen echten Run erlebt. Doch nicht nur Privatanleger setzen auf die Special Purpose Acquisition Companies, auch professionelle Investoren wie Cathie Wood von ARK Invest haben sich in Börsengang-Vehikel eingekauft.? SPAC-Hype auch bei ARK Invest ? Insgesamt 10 SPACs in ARK-ETFs? Virgin Galactic & Co. nicht nur an der Börse beliebtCathie Wood gilt bei vielen Anlegern heute als Kult-Investorin und wird sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...