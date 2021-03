Jack Dorseys erster Tweet beim Mikroblogging-Dienst Twitter - oder besser gesagt eine Art Kopie als NFT - wurde im März für einen Millionenbetrag versteigert. Experten zufolge könnte der Verkauf von Online-Posts & Co. weiter an Beliebtheit gewinnen.? Jack Dorsey versteigert ersten Tweet als NFT? Sina Estavi aus Malaysia zahlt 1.630,58 Ether - also etwa 2,9 Millionen US-Dollar? Blockchain-Technologie bietet neue Möglichkeiten für digitale Kunst"Ich richte gerade mein Twttr ein", ...

