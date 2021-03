Nur ein Bruchteil der Fondsmanager an der Wall Street sind weiblich - und sie ist eine davon: Cathie Wood hat über 40 Jahre Berufserfahrung unter den Wölfen und ist selbst eine von ihnen geworden. Begonnen hat sie ihre Karriere in Kalifornien, heute führt sie ARK Invest in New York und misst sich mit Urgestein Warren Buffett.? Cathie Wood: Wall Street-Wölfin in einer männerdominierten Branche ? Nach 40 Jahren Erfahrung bei verschiedenen Finanzriesen gründet Wood 2014 ARK Invest ? Cathie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...