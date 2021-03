The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2021ISIN NameDE000DDA0RR8 DZ BANK IS.A1118DE000HLB1BM6 LB.HESS.-THR.16/26DE000DDA0RF3 DZ BANK IS.A1112DE000BLB7N47 BAY.LDSBK.IS. 19/22DE000DG4UAC4 DZ BANK IS.A744US00507UAT88 ALLERGAN FNDG 15/35DE000HLB3ZZ3 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19DE000A1KQYE3 SACHSEN-ANH.LS11/21DE000LB1P3P3 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21US125509BS73 CIGNA 11/22DE000NLB2T90 NORDLB 2 PH.BD. 12/18DE000HLB3Z85 LB.HESS.THR.CARRARA04E/19DE000HLB3Z51 LB.HESS.THR.CARRARA04D/19DE000HLB3Z02 LB.HESS.THR.CARRARA04B/19US191216BE91 COCA-COLA CO. 13/23US191216AZ30 COCA-COLA CO. 13/23XS1048589458 DUERR AG ANL.14/21XS1044811591 ENBW AG ANL.14/76FR0011801596 RALLYE S.A. 14/21 MTNUS345397YZ01 FORD MOTOR CRED. 18/21US63938CAD02 NAVIENT 16/21USF0819HE459 BQE PSA FIN 11/21 REGSFR0011921881 VILMORIN+CIE. 14/21US06406FAB94 BK OF NY MELLON 2021XS1639490918 TENNECO 17/24US626717AF90 MURPHY OIL 12/22XS1130507053 GRAND CITY PROP. 14/21 DUS626717AD43 MURPHY OIL 12/22XS0911691003 HEINEKEN 13/21 MTNXS0613145712 ABN AMRO 11/21 MTNUS404280AK50 HSBC HLDGS 2021US60937GAD88 MONGOLEI 16/21 MTN REGSUS30219GAF54 EXPR.SCRIP.HDG 2022DE000A254PQ7 K.F.W.ANL.V.20/2029DE000A289RA3 KRED.F.WIED.20/50 MTNUS09857LAQ14 BOOKING HLDG 20/27US09857LAP31 BOOKING HLDG 20/25USU66499AD31 NORTHERN O+G 21/28 REGSCH0581947790 ATHENE GLOB. 21/27 MTNAT0000A15WN0 ERSTE GP BNK 14-21 MTNAT000B042080 UNICR.BK AUS. 11-21/15FLRDE000CB83MM5 COBA MTN 11/21 VARDE000BLB7N21 BAY.LDSBK.IS. 19/23