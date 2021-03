The following instruments on XETRA do have their first trading 30.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.03.2021Aktien1 US6807101000 Olink Holding AB2 GB00BXDZL105 Inspiration Healthcare Group PLC3 FI4000480215 Sitowise Group Oyj4 KYG9830N1097 XD Inc.5 SE0015658307 ABB Ltd.6 SE0015557053 Fantasma Games AB7 GB00BD6RF223 Watkin Jones PLCAnleihen/ETF1 XS2326548562 Hapag-Lloyd AG2 DE000LB13W37 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB13W52 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB13W45 Landesbank Baden-Württemberg5 US03073EAS46 AmerisourceBergen Corp.6 US03073EAT29 AmerisourceBergen Corp.7 XS2324523583 Flamingo Lux II SCA8 USN3700LAD75 Greenko Dutch B.V.9 USG5690PAE19 LSEGA Financing PLC10 USG5690PAC52 LSEGA Financing PLC11 USG5690PAA96 LSEGA Financing PLC12 USG5690PAB79 LSEGA Financing PLC13 USG5690PAD36 LSEGA Financing PLC14 USG60744AG74 MGM China Holdings Ltd.15 XS2325735897 SEPLAT Petroleum Development Co. PLC16 FR0014002QE8 Société Générale S.A.17 XS2326497802 Douglas GmbH18 XS2324364251 Foncia Management SAS19 DE000RLP1288 Rheinland-Pfalz, Land20 XS2327297672 London Stock Exchange Group PLC21 LU2300294316 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR