Der irische Pharmakonzern Perrigo Company PLC (ISIN: IE00BGH1M568, NYSE: PRGO) zahlt am heutigen Dienstag seinen Investoren eine vierteljährliche Dividende von 24 US-Cents aus. Im Vergleich zum Vorquartal (22,5 US-Cents) ist dies eine Erhöhung um 6,7 Prozent. Record date war der 12. März 2021. Perrigo hebt die Dividende damit das 18. Jahr in Folge an. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 ...

