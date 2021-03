Nach dem Rekord bei 14.845 Punkten zu Wochenbeginn nimmt der DAX am Dienstag Kurs auf 14.900 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 14.886 Punkte. Am frühen Morgen hatte IG den DAX bereits bei 14.902 Punkten gesehen. Rückenwind kommt aus den USA.Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital haben am Montag nur kurz auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Aktien von Banken zeigten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...