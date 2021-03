Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit einem neuen Rekordhoch begonnen. In der Spitze stieg der DAX gestern bis auf 14.845 Punkte. Ganz konnte er das Niveau nicht halten. Am Ende lag er bei 14.817 Zählern, immerhin ein Plus von rund 0,5 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Cisco Systems.