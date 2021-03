Der Online-Möbelhändler setzt sich für 2021 ehrgeizige Ziele: So will man den Umsatz im ersten Quartal 2021 verdoppeln und die Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zum Umsatz soll bei 14 bis 15 % liegen. Ob das gelingt?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





WESTWING GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de