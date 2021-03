Die Wiener Börse dürfte am Dienstag etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,35 Prozent höher. Positive Vorgaben kamen von der Wall Street, wo der Dow Jones am Vorabend einen neuen Höchststand erreicht hatte.Datenseitig dürfte das Interesse am heutigen Handelstag der deutschen Teuerungsrate zukommen, schrieben ...

