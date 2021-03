Wien (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten setzte sich der teils zuvor zu beobachtende steile Renditeanstieg gegen Ende des Q1 nicht weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Europäische Zentralbank (EZB) habe in den letzten Tagen und Wochen erfolgreich verbal interveniert und dann auch folgerichtig ihre Anleihekäufe erkennbar erhöht (Blickpunkt EZB: Notenbank stelle sich gegen Anstieg von Anleiherenditen). Gerade in Q2 wolle die EZB die Flexibilität des Anleihekaufprogramms PEPP nutzen und den Erwerb von Assets steigern. So solle eine unverändert expansive Geldpolitik gewährleistet werden, angesichts des in den letzten Wochen teils erkennbaren Drucks auf Renditen und die Leitzinspfadpreisung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...