Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8 ) Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2020 um 13 % auf 794 Mio EUR (Vorjahr: 701 Mio). Und das um Einmalkosten in Höhe von 16,1 Mio EUR bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 201 Mio EUR (Vorjahr: 178 Mio). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 blieb die bereinigte EBITDA-Marge mit 25,3 % konstant (Vorjahr 25,3 %). Auch das Konzern-EBITDA verbesserte sich in der abgelaufenen Berichtsperiode um 9 % auf 185 Mio EUR (Vorjahr: 169 Mio), was einer EBITDA-Marge von 23,2 % (Vorjahr: 24,0 %) entspricht. "Unser Geschäftsmodell hat sich in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...