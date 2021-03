Der Ausverkauf bei Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien ist auch nicht spurlos an der Aktie von Ceres Power vorbeigegangen. In den letzten Tagen scheint sich jedoch der britische Wert jedoch zu stabilisieren. Positive Impulse hat am Montag eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg verliehen.Die Analysten rund um Anthony Plom haben das Kursziel moderat um 20 Britische Pence auf 1.560 Pence (umgerechnet 18,26 Euro) angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Rahmen der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...