Die österreichische Pierer Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) will den Aktionären eine Dividende von 0,50 Euro pro Aktie ausschütten. Dies wurde bereits am 22. März angekündigt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 70,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,71 Prozent. Im Vorjahr wurde die Dividende nach zunächst angekündigten 0,30 Euro wegen der Coronakrise gestrichen. Die Hauptversammlung findet am 29. April 2021 ...

