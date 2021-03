Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky insgesamt zehn Begegnungen der Handball-Bundesliga live und exklusiv- Unter anderem MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend, SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt im Topspiel am Sonntag und FRISCH AUF! Göppingen - Füchse Berlin im Anschluss- Sky Abonnenten können die Konferenzen am Donnerstag und Sonntag auch im Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/handball/artikel/handball-bundesliga-live-im-stream-die-konferenz-auf-sky/12084279/35568)und in der Sky Sport App sehen- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q (https://www.sky.de/mehr-sport/handball-15165'shurl=handball) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 30. März 2021 - Am kommenden Wochenende steht in der Liqui Moly Handball-Bundesliga das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Nachdem am vergangenen Samstag die SG Flensburg-Handewitt den THW Kiel im Nordderby bezwingen konnte und damit die Tabellenführung übernahm, muss der neue Spitzenreiter am Ostersonntag beim SC Magdeburg antreten, der aufgrund der mehr absolvierten Spiele derzeit vor den Kielern auf Platz zwei der Tabelle rangiert. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer ab 13.00 Uhr zum Topspiel am Sonntag. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren das Spitzenspiel.Darüber hinaus überträgt Sky am Donnerstag, Samstag und Sonntag insgesamt neun weitere Begegnungen aus der Handball-Bundesliga live und exklusiv. Jeweils vier Partien stehen am Donnerstag und am Sonntag auf dem Programm, zwei weitere Spiele sind am Samstagabend ab 20.15 Uhr zu sehen. Unter anderem treten die Rhein-Neckar Löwen in Melsungen an (Kommentator Karsten Petrzika, Sky Experte Stefan Kretzschmar) und FRISCH AUF! Göppingen empfängt die Füchse Berlin (Kommentator Markus Götz, Sky Experte Henning Fritz).Neben den exklusiven Live-Übertragungen aller Einzelspiele dürfen sich Handballfans wie gewohnt zusätzlich auch auf die Sky Konferenz freuen. Am Donnerstag ab 18.30 Uhr führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt durch das Spielgeschehen in den Hallen, am Sonntag ab15.25 Uhr Sky Moderator Gregor Teicher.Jede Konferenz der Liqui Moly Handball-Bundesliga zeigt Sky als zusätzlichen Service auch live und in voller Länge im Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/handball/artikel/handball-bundesliga-live-im-stream-die-konferenz-auf-sky/12084279/35568)und in der Sky Sport App.Mit diesem Second-Screen-Angebot verpassen die Handballfans unter den Sky Abonnenten nichts mehr.Abgerundet wird die volle Handball-Woche mit den Highlights in "Kompakt". Die Höhepunkte der Spiele sind am Sonntag ab 21.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News zu sehen, für Sky Kunden bereits ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 2.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen der Liqui Moly Handball-Bundesliga sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Handballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei allen Live-Übertragungen der HBL auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon ab 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Liqui Moly Handball-Bundesliga über Ostern bei Sky Sport:Donnerstag:18.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 218.30 Uhr: MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen (Nachholspiel 17. Spieltag) live auf Sky Sport 318.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - HC Erlangen live auf Sky Sport 418.30 Uhr: TuSEM Essen - GWD Minden (vorgezogenes Spiel vom 35. Spieltag) live auf Sky Sport 518.30 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn-Lingen live auf Sky Sport 6Samstag:20.15 Uhr: THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 220.15 Uhr: Eulen Ludwigshafen - HSC 2000 Coburg live auf Sky Sport 6Sonntag:13.00 Uhr: "Topspiel am Sonntag" SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 215.25 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 215.55 Uhr: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 415.55 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 515.55 Uhr: Bergischer HC - MT Melsungen live auf Sky Sport 621.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights auf Sky Sport 2, ab 21.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News