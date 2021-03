Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Archegos Capital verursacht Domino-Effekt ++ Scout24 kauft Aktien zurück ++ Vivendi plant IPO.

> MÄRKTE & KURSE | Den Bahnfahrern unter Ihnen sind sie bestimmt vertraut, die Störungen im Betriebsablauf. Diese Störungen häufen sich in den letzten Jahren auch an den Finanzmärkten. Jüngstes Beispiel: Archegos Capital. Der amerikanische Hedgefonds ist in Schieflage geraten, was einen weitreichenden Dominoeffekt nach sich gezogen hat. Margin-Calls von Banken, über die Archegos Investments getätigt hat, führten dazu, dass große Aktienpakete verkauft wurden, was bei den einschlägigen Wertpapieren zu einem massiven Kurssturz geführt hat. Der Zahlungsausfall wird bei einigen Banken ein üppiges Loch in der Quartalsbilanz hinterlassen. Besonders hart trifft es die Credit Suisse und Nomura. Die Aktien von ViacomCBS und Discovery, die von den Notverkäufen erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden, rücken nach dem Kursrutsch in den Fokus und verdienen sich einen Platz auf unserer Beobachtungsliste.

