Im freundlichen Marktumfeld kann auch die Siemens-Aktie am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen. Das erst vor kurzem erreichte Allzeithoch bei 141,32 Euro ist nun wieder unmittelbar in Reichweite. Schwung kommt erneut von Seiten der Analysten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs zeigt sich bullish.Die Aussichten für Digital Industries würden vor allem in den Bereichen Software und Automation besser, so Analystin Daniela Costa. Die Sparte gewinne Marktanteile in China und dürfte die Schwächen im Bereich ...

