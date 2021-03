DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SPORTTOTAL AG: Beauftragung für Rennstrecken-Projekt in Saudi-Arabien



30.03.2021 / 10:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SPORTTOTAL: Beauftragung für Rennstrecken-Projekt in Saudi-Arabien - Technischer Ausrüster für Spezialelektronik des Formel 1 Stadt-Kurses in Dschidda (Saudi-Arabien)

- Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich

- Arbeiten werden noch in 2021 abgeschlossen Köln, 30. März 2021. Die SPORTTOTAL VENUES GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, ist von der Saudi Arabian Motor Federation (SAMF) mit der Ausstattung des Formel 1 Stadt-Kurses in Dschidda, Saudi-Arabien beauftragt worden. Der Grand-Prix in Saudi-Arabien ist für den Monat Dezember der Saison 2021 terminiert und erstmalig im Rennkalender der FIA enthalten. Die SPORTTOTAL VENUES GmbH wird dabei für die Installierung verschiedener elektronischer Systeme von den Funkstrecken zu den Marshals, über Beschallungsanlagen bis hin zu den motorsportrelevanten Systemen und die Race-Control an der Strecke verantwortlich sein. Das Projekt-Volumen wird für diesen spezifischen Auftrag im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Es werden Folgeaufträge erwartet.

Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

info@sporttotal.com



Investor Relations

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

Tobias M. Weitzel

Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60

weitzel@kommunikation-bsk.de Kontakt:Am Coloneum 250829 Kölnwww.sporttotal.comTel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199info@sporttotal.comBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTobias M. WeitzelTel: +49 (0) 177_7 21 57 60weitzel@kommunikation-bsk.de 30.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de