Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Schweiz wuchs das reale BIP im 4. Quartal 2020 trotz der zweiten Pandemiewelle stärker als erwartet (+0,3% Q/Q), so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Der Wirtschaftseinbruch im Gesamtjahr 2020 sei somit deutlich geringer ausgefallen als bei den europäischen Nachbarn. Jüngste Konjunkturindikatoren würden darauf hindeuten, dass der Abwärtstrend vorerst beendet sein dürfte. Das wichtige KOF-Konjunkturbarometer habe zuletzt auf 102,7 Saldenpunkte klettern können (+6,2). Auch der Index zur wöchentlichen Wirtschaftsaktivität des SECO deute einen spürbaren Anstieg der konjunkturellen Dynamik an. ...

