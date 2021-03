Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenauftakt zeigten sich die Finanzmarktakteure in Risikolaune und der DAX markierte ein neues Allzeithoch, was aber nicht gehalten werden konnte, so die Analysten der Helaba.Letztlich habe aber die Verunsicherung wegen einer Hedgefond-Schieflage für Verunsicherung gesorgt und der ITRAXX Senior Financials habe leicht zugelegt, während die Peripheriespreads ungeachtet der ungünstigen Pandemieentwicklungen in weiten Teilen Europas kaum verändert tendiert hätten. Auch bei Covered Bonds und SSA habe die Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau überwogen. Die Akteure würden sich dabei auch auf die weiterhin aktive Notenbank stützen. ...

