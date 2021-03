Laut SMC-Research hat 2G Energy die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie durch rechtzeitiges Handeln gut gemeistert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine Vielzahl von Wachstumschancen für das Unternehmen, hat ein Kurspotenzial von mehr als 10 Prozent ermittelt und erhöht sein Urteil daher auf "Buy".

Laut SMC-Research hat 2G die Schwierigkeiten, die der Ausbruch der Corona-Pandemie im letzten Jahr mit sich brachte, gut gemeistert. Das Unternehmen habe frühzeitig die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um einen weitgehend reibungslosen Betriebsablauf sicherzustellen, und davon letztlich profitiert. Der Umsatz habe infolgedessen um 4,4 Prozent auf 246,7 Mio. Euro gesteigert werden können und habe damit in der oberen Hälfte der Zielspanne gelegen, die von 235 bis 250 Mio. Euro gereicht habe. Selbiges gelte für die EBIT-Marge, die zwischen 5,5 und 7,0 Prozent liegen sollte, und sich bei 6,7 Prozent eingestellt habe.

Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen nun mit einem Umsatz zwischen 245 und 260 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 6 bis 7,5 Prozent. Die Pandemie bedinge noch gewisse Unwägbarkeiten, grundsätzlich aber zeige der Nachfragetrend nach oben.

Das gelte noch vielmehr für die mittlere Frist. In Europa und insbesondere in Deutschland dürften die Vorteile von BHKW - eine sichere, dezentrale und sehr effiziente Stromerzeugung - mit dem Abschalten von Kohle- und Atomkraftwerken noch stärker in den Vordergrund rücken, so SMC-Research. International böten sich viele Chancen, sei es durch einen günstigen Mix aus niedrigen Gas- und hohen Strompreisen, wie in Großbritannien und den USA, oder durch eine Erschließung neuer Märkte, die nach der Inbetriebnahme von LNG-Terminals möglich werde, wie beispielsweise in der Karibik.

Ein weiteres Megathema sei der Betrieb von BHKW mit Wasserstoff, auch hierfür habe sich 2G mit seiner Lösung und einem attraktiven Umrüstangebot an die Spitze der Bewegung gesetzt.

Die Analysten von SMC-Research halten daher an ihrem optimistischen Wachstumsszenario für die nächsten Jahre fest, das nach der Integration der vorläufigen Jahresabschlusszahlen in das Modell zu einem neuen Kursziel von 95,80 Euro (bislang: 93,80 Euro) führe. Da die Aktie zuletzt deutlich konsolidiert habe, biete sich nun wieder ein Kurspotenzial von mehr als 10 Prozent. Auf dieser Basis stuft das Researchhaus den Titel von "Hold" auf "Buy" hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.03.21, 10:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.03.21 um 9:00 Uhr fertiggestellt und am 30.03.21 um 10:00 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-30-SMC-Update-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.