SHOP APOTHEKE EUROPE: Erwerb von MedApp zur Erschließung des Markts verschreibungspflichtiger Arzneimittel und des Ausbaus von Medikationsmanagement in den Niederlanden. Die Erweiterung des Angebots um verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) und digitale Gesundheitsservices in den Niederlanden passt ideal zur europäischen Wachstumsstrategie von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Strategische Akquisition des niederländischen Tech- und Online-Apotheken-Start-ups mit Sitz in Eindhoven.

Wachsende E-Pharmacy-Plattform in den Niederlanden, die Patienten bei der regelmäßigen Einnahme ihrer Medikamente unterstützt und somit Therapietreue erhöht. Sevenum, Niederlande, 30. März 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. übernimmt die MedApp Holding B.V., einschließlich MedApp Nederland B.V. und MedApp Apotheek B.V. Die technologieorientierte Online-Apotheke mit ihrer Applikation MedApp - gegründet 2016 als Start-up an der TU Eindhoven - hat sich seitdem zu einer der führenden E-Health-Medikationsplattformen auf dem niederländischen Markt entwickelt. Von Anfang an war es die Mission von MedApp, chronisch-kranken Patienten, ihren Alltag im Umgang mit Medikamenten zu erleichtern. Aus diesem Grund wurde ein App-basierter Apotheken-Service entwickelt, der die individuellen Bedürfnisse dieser Patientengruppe erfüllt. Nutzer der App können individuelle Medikationshinweise einstellen, sich einen Überblick über ihre Medikamente verschaffen und ihre benötigten Arzneimittel bequem nach Hause liefern lassen. Außerdem haben sie Zugang zu indikationsspezifischen Informationen und Veröffentlichungen, um die Therapietreue und die Lebensqualität im Alltag verbessern. Durch die Übernahme baut SHOP APOTHEKE EUROPE, eine der führenden Online-Apotheken in Europa, die derzeit in sieben Ländern aktiv ist, ihr Geschäft in ihrem Heimatland, den Niederlanden, signifikant aus. Aktuell vertreibt SHOP APOTHEKE EUROPE in den Niederlanden über ihre Marke FARMALINE ein umfangreiches Angebot an Schönheits- und Pflegeprodukten. Die Akquisition von MedApp ermöglicht SHOP APOTHEKE EUROPE, ihr Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) nun auch im niederländischen Markt anzubieten. Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Mit der Akquisition von MedApp erweitern wir unser Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf die Niederlande. Obwohl der Umsatz und auch der Ergebnisbeitrag momentan noch relativ gering sind, ist diese Transaktion für uns von ganz besonderer Bedeutung. E-Rx und der Fokus auf das digitale Medikationsmanagement sind zentrale Pfeiler unserer Strategie, Europas führende kundenzentrierte E-Pharmacy-Plattform zu werden." Pit Janssen, CEO und Gründer von MedApp: "Durch die Partnerschaft mit einer der führenden europäischen Online-Apotheken erhalten wir die benötigte Infrastruktur und weiteres Know-how, um Gesundheitsservices und die Versorgung von Patienten in den Niederlanden besser zu gestalten." Edwin Hermkens, CTO und Gründer von MedApp: "Technologie und unternehmerisches Denken sind in der DNA beider Unternehmen fest verankert. Daher war es für uns nur logisch, Teil der SHOP-APOTHEKE-Gruppe zu werden." SHOP APOTHEKE EUROPE erwirbt 100 Prozent der Anteile von den MedApp-Gründern sowie von Investoren, wie dem Health Innovation Fund III, die das Potenzial von innovativen Medikationsmanagement-Services schon frühzeitig erkannt hatten. Beide Gründer sowie das derzeitige Management-Team bleiben an Bord und werden das Wachstum von MedApp weiterhin begleiten und vorantreiben.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 6,3 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 21. September 2020 im Aktienindex MDAX gelistet. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien:

