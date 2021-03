Der britische Postkonzern Royal Mail Group plc (ISIN: GB00BDVZYZ77) will, vorbehaltlich der Zustimmung auf der Aktionärsversammlung, eine einmalige Schlussdividende in Höhe von 10 Pence je Aktie (ca. 11,7 Eurocent) für das Fiskaljahr 2021/21 an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung soll am 6. September 2021 erfolgen (Record day: 30. Juli 2021). Im Vorjahr (Geschäftsjahr 2019/20) wurde keine Schlussdividende an die Aktionäre ...

