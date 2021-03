Paris (www.fondscheck.de) - Die Klima-Ratingagentur Climetrics hat den OFI Fund - RS Act4 Positive Economy Fund (ISIN LU1753039368/ WKN A2JBQX) von OFI Asset Management in der Kategorie "European Equity" als einen der fünf besten europäischen Fonds für den grünen Transformationsprozess ausgezeichnet, so OFI Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...