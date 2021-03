Über die vergangenen Wochen hatte Kia tröpfchenweise Informationen zum neuen EV6 gegeben. Nun kennen wir auch die Modelle, die es geben wird. Am Dienstag hat der südkoreanische Autohersteller Kia sein neues Modell EV6 vorgestellt. EV steht dabei ganz schlicht für "Electric Vehicle", also elektrisches Fahrzeug. Es handelt sich um das erste Auto des Herstellers, das auf Hyundais neuer Plattform E-GMP aufsetzt. Schon Mitte März 2021 hatten wir umfangreiche Einblicke in den neuen Stromer erhalten und ausführlich über die Designphilosophie...

Den vollständigen Artikel lesen ...