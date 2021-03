Die Anleger in Europa schütteln die Sorgen um die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital ab und peilen neue Rekordmarken an. Der Dax stieg am Dienstag um bis zu 0,7 Prozent auf 14.926 Punkte. Der EuroStoxx50 kletterte mit einem ähnlich großen Plus in der Spitze auf 3910 Zähler.

