Das neue Safety Car für die Formel E kommt wieder vom BMW-Konzern, doch diesmal fährt es rein elektrisch. Nach dem BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb übernimmt diese Rolle künftig der nun vorgestellte Mini Electric Pacesetter inspired by JCW - eine Spezialversion des neuen Mini Cooper SE. Erstmals zum Einsatz kommen wird das rein elektrische Safety Car am 10. April in Rom und somit im Rahmen des zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...