Seit Ende Januar kennt die Aktie des US-Stahlproduzenten Nucor (ISIN: US6703461052; WKN: 851918) kaum ein Halten mehr und hat sich somit zu einem der absoluten Performancelieferanten in unserem konservativen Musterdepot entwickelt. Getrieben wurde das Papier von der äusserst positiven Situation auf dem US-Stahlmarkt, welcher nicht nur vom 1.9 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturpaket des neuen Präsidenten Joe Biden, sondern auch von einer überraschend hohen Nachfrage von gleich mehreren verschiedenen Industriebranchen profitiert.Von den zuletzt drastisch höheren Stahlpreisen waren auch die Analysten auf breiter Front überrascht, weshalb die Experten in den vergangenen Wochen die Gewinnschätzungen für Nucor drastisch erhöhen mussten. Gingen die führenden US-Brokerhäuser vor 60 Tagen lediglich von einem 2021er-Gewinn von 3.85 US-Dollar je Anteilschein aus, so wurden die Erwartungen zuletzt auf ein EPS von 8.68 US-Dollar hochgeschraubt. Entsprechend ist die jüngste Hausse bei der Nucor-Aktie keinesfalls nur auf Sand aufgebaut, sondern gut durch die immer besseren Gewinnaussichten für das Jahr 2021 abgesichert.

