Die Immobilienpreise steigen fast überall in Österreich seit Jahren in den verschiedensten Wohnkategorien. Auch voriges Jahr und damit während der Coronakrise ist das auf Eigentumswohnungen bezogen beinahe im ganzen Land so gewesen, geht aus einer Analyse des Online-Marktplatzes willhaben hervor. Demnach stieg der Quadratmeterpreis von 2019 auf 2020 in 87 Prozent aller ausgewerteten Bezirke Österreichs. ...

