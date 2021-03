Märkte am Dienstag: DAX auf Rekordjagd - VW-Aktie im Aufwind

Für den DAX ging es am Dienstagmittag zeitweise über die 14.900er-Marke nach oben, womit neue Rekordstände erklommen werden konnten. Gut möglich ist, dass in Kürze mit dem Sprung über die runde 15.000er-Marke ein neues Börsen-Kapitel für den DAX aufgeschlagen wird. Für Rückenwind dürften dabei weiterhin die US-Aktienmärkte sorgen. Der Dow Jones markierte am Montag ebenfalls ein neues Allzeithoch.

DAX +0,6% 14.909 MDAX +0,6% 31.618 TecDAX +0,0% 3.368 SDAX +0,8% 15.409 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.903

Volkswagen: Aktie im Aufwärtstrend

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 19 Gewinner und elf Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-VZ-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über drei Prozent nach oben, womit der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fortgesetzt wird.

Bildquelle: Pressefoto Volkswagen

Manz: Bestens aufgestellt

Bei den Nebenwerten wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Manz-Aktie (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3) verfolgt, die am Dienstagmittag zeitweise einen Gewinn von über vier Prozent verzeichnet. Der Hightech-Maschinen-Bauer konnte den operativen Gewinn im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise kräftig steigern und sieht sich unter anderem mit seinen Produktionsanlagen zur Lithium-Ionen-Batterieherstellung bestens aufgestellt, um auch im Jahr 2021 vom großen Wachstumstrend Elektromobilität profitieren zu können.

