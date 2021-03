München (ots) -- Premiere der sechsteiligen Dramaserie am 22. April; immer donnerstags um 21 Uhr- Mit Jeanne Goursaud, Jobel Mokonzi, Soma Pysall und Roxana Samadi- Von den Machern von 4 Blocks: produziert von TNT Serie und Wiedemann & Berg; Drehbuch von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer; Regie: Özgür YildirimMünchen (ots) - "Einmal im Leben Para machen": vier junge Frauen, ganz große Träume! Die sechsteilige Dramaserie Para - Wir sind King feiert am 22. April auf TNT Serie Premiere. Ein erster Teaser gibt nun Einblicke in das neue TNT Serie Original von den Machern von 4 Blocks, das vier Freundinnen in Berlin-Wedding auf der Suche nach dem Glück begleitet: https://youtu.be/gWmQXub0HoA (https://urldefense.com/v3/__http:/link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=SrbOAT8qKTcoEcj-2BrgFAOUgqJn1F5-2FVi4NDbqpZ0nPyL-2BVsIXkXp07OFaaGOgGETyE3l_vn-2FgVUCtQ-2BnmZQ1l-2B7bHr3A0e7wzauVg94E1HACGfiUOBY7FkxTyFYal1V6VM9ZZRVzgHm-2BpaSRwZDxztbllS7TnCH-2BJoFzeSTSb5TbJ2-2BDfDKy3e-2Fte5xEr5-2B6DrMl40Vi1NvfgXXPYY46ZRJt4JWdzgWz1YU5qDcCVdrKO1v4zND5OcQw7Zu3PZTkenX-2BXrxWV2ybAI6j1FihxYwEs9vT-2BkaqbKRfdR2DsbEveos-2F7S0uvGNWdN4dgrxQ-2BDgVvHEB7EdpIWl4snZKI6-2BQH2UmPByyRucJVAVfy4RRJ3hWu3sLEH3jPcZk6u-2FW6Kmk5HfaA2CvanLNbenvo4YZKoRs7EsCtDLSeohyRPt8KolxypSZVnmK4oZ6zsOxNDJcbpQj9oQYsDyHHAnZG9Oj-2BLETjRgk7TsD-2B9qPPtsZQAsY-3D__;!!AQdq3sQhfUj4q8uUguY!1TRlTvH_QiyWiDt4JDQiAgEdP9zfjHTCtZ9erWEn3dg7y6imy6-T0AntdcvwdCEC9yZWn3Tz$).Über Para - Wir sind King:Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.Entwickelt wurden die sechs einstündigen Episoden in Zusammenarbeit mit W&B Television. Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Sven Miehe sowie für TNT Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehatte. Für das Konzept zeichneten Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf verantwortlich. Die Bücher stammen von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer. Özgür Yildirim übernahm die Regie. Para - Wir sind King wurde vom German Motion Picture Fund (GMPF) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF) gefördert.In den Hauptrollen sind Jeanne Goursaud (Barbaren), Jobel Mokonzi (Druck), Soma Pysall (Beat) und Roxana Samadi (Dr. Illegal) zu sehen. Weitere Rollen übernahmen unter anderen Walid Al-Atiyat (Isi & Ossi), Eidin Jalali (Futur Drei), Dela Dabulamanzi (Beat), David Schütter (4 Blocks), Anna Platen (Dawn Breaks Behind the Eyes), Florian Renner (4 Blocks) und Heiner Hardt (Alles ist Liebe).Bildmaterial:Key Art und episodisches Bildmaterial: https://bit.ly/Para_WirSindKing. (https://urldefense.com/v3/__http:/link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=SrbOAT8qKTcoEcj-2BrgFAOeEVoUX5GbTRVfDPh1zNVCEPtBbMJauuphzhuY20lK6GaHsU_vn-2FgVUCtQ-2BnmZQ1l-2B7bHr3A0e7wzauVg94E1HACGfiUOBY7FkxTyFYal1V6VM9ZZRVzgHm-2BpaSRwZDxztbllS7TnCH-2BJoFzeSTSb5TbJ2-2BDfDKy3e-2Fte5xEr5-2B6DrMl40Vi1NvfgXXPYY46ZRJt4JWdzgWz1YU5qDcCVdrKO1v4zND5OcQw7Zu3PZTkenX-2BXrxWV2ybAI6j1FihxYwEs9vT-2BkaqbKRfdR2DsbEveos9x1K9asGBupmxP-2BF8WpKGT7u-2Bc1lNWU-2BxJLIksVi6Fp8EOxvM6NQZV2yrdMfDjgRQQ3P8iDg46pR9IoLEtElzX8ewC9q7LuW8rjm312o3U-2FSmTpMgIA9bgQIcOMbH27YSvI9Jila3XRwqlq9uOeMkbEgDUX3LxyRXE7SYioxG34e-2FMlxYD8JGJjb27Sx28-2Btc-3D__;!!AQdq3sQhfUj4q8uUguY!1TRlTvH_QiyWiDt4JDQiAgEdP9zfjHTCtZ9erWEn3dg7y6imy6-T0AntdcvwdCEC9yLqF3iY$)Copyrights sind in den Bildinformationen hinterlegt.Hier geht's zum digitalen Presskit: https://bit.ly/2O1ZJj5Die Verwendung des Bildmaterials ist nur im Rahmen einer Berichterstattung über Para - Wir sind King in Verbindung mit einer Nennung des TV-Senders TNT Serie gestattet.Pressekontakt:W&B Television GmbHFranziska DotzauerHead of PR & Communication+49 89 999513 831f.dotzauer@w-b.filmOriginal-Content von: Wiedemann & Berg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151427/4877547