Frankfurt (ots) - Die Welt aus der Vogelperspektive erleben kann man ab sofort unter www.picture-alliance.com mit einer der schönsten und mit viel Liebe kuratierten Luftbild-Kollektionen. Ein von Gründer Paul Prescott sorgfältig ausgewähltes Team preisgekrönter Fotografen produziert für Amazing Aerial Agency faszinierende Luftaufnahmen aus allen Teilen der Welt."Wir freuen uns sehr, dass wir diesen besonderen Luftbild-Anbieter als Partner gewinnen konnten. Amazing Aerial Agency legt sehr großen Wert auf die Qualität seiner Bilder. Atemberaubende Reisereportagen aus der Luft nehmen uns mit in ferne Länder, zeigen urbane Räume, einzigartige Landschaften, Tiere in ihren Lebensräumen und abstrakte Strukturen unserer Erde. Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir ausgewählte Motive zu unterschiedlichen Themen vorselektiert und in unserem neuen Luftbildportal zusammengestellt.", sagt Michael Gottschalk, Head of Content der picture alliance.Kuratierte Bildauswahlen von Amazing Aerial Agency sowie die besten Drohnenbilder von dpa und dpa-Zentralbild hat die Frankfurter Bildagentur picture alliance in 19 Kollektionen im Luftbildportal aufbereitet. Dort zeigt sie die schönsten Luftaufnahmen von wichtigen Sehenswürdigkeiten, faszinierenden Landschaften - von Gebirgen und Vulkanen bis hin zu Stränden und Küsten, pulsierenden Metropolen, markanten Brücken und imposanten Gebäuden, kurvenreichen Serpentinen und geometrischen Kreuzungen, Tieren in ihren Lebensräumen, Wirtschaft und Landwirtschaft, Umweltsünden, Menschen ganz klein, Landschaften, die wie moderne Kunstwerke anmuten sowie Drohnen im Einsatz und hochkonzentrierte Piloten beim Manövrieren.Auf Kundenwunsch können auch individuelle Bildauswahlen zusammengestellt oder Auftragsproduktionen umgesetzt werden. Für Bildanfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com (http://www.picture-alliance.com) betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).