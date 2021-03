München (ots) - Mit der Themenwelt "ARD-Klassik" präsentiert die ARD ab Karfreitag 2021 ein neues gemeinsames Angebot in der ARD-Mediathek. Dieses bündelt unter ard-klassik.de erstmals Aufnahmen aller Landesrundfunkanstalten sowie deren Orchester und Chöre auf einer Plattform und lässt Klassikfans in musikalische Welten von Barock bis zur Filmmusik eintauchen.Neben sinfonischen Einspielungen der ARD-Ensembles werden auch ARD-Produktionen anderer Klangkörper, Kammermusikaufnahmen und historische Archivschätze in ARD-Klassik zu finden sein. Das On-Demand-Musikangebot wird nach und nach um ausgewählte Dokumentationen und Wissensformate zum Thema Klassik erweitert.Einzigartige VielfaltKatja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks: "Ich freue mich sehr, dass der BR im Rahmen seiner federführenden Rolle für Kultur und Musik in der ARD zusammen mit dem SWR dieses hoch attraktive Onlineangebot nun an den Start bringt. Wir alle vermissen gerade durch die geschlossenen Konzertsäle so schmerzlich die Kraft der Musik. Gleichzeitig bietet die ARD mit ihren Klangkörpern und ihrem Musikkulturprogramm tagtäglich eine ungeheure Bandbreite. Diese Vielfalt wollen wir auch auf ARD-Klassik abbilden, mit Inhalten, die die Nutzerinnen und Nutzer - zumindest in Teilen - eben nur hier finden werden. Natürlich dürfen die bekannten Klassiker und die Stars der Szene nicht fehlen, daneben werden wir aber auch historische Schätze aus unseren Archiven ausgraben und immer wieder Neue und Neueste Musik präsentieren."ARD-Klassik bietet Klassikfans dauerhaft ein breites Repertoire von Barock, Klassik und Romantik bis hin zu Neuer Musik und Filmmusik - immer in herausragenden Interpretationen. Die Auswahl der angebotenen Werke liegt in den Händen erfahrener Redakteur*innen der einzelnen Landesrundfunkanstalten, die mit all ihren Klangkörpern und Festivals in ARD-Klassik vertreten sind.Enormer Schub für Klassik-InhalteKai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks: "Die ARD ist mit ihren Klangkörpern, Festivals und Kultur- und Klassiksendern weltweit der größte Klassikproduzent. Die Konzerte und Mitschnitte, die wir produzieren, genießen nicht nur in Deutschland, sondern auch international höchste Wertschätzung. Daher ist es wichtig, dieses Angebot unseren Nutzerinnen und Nutzern bestmöglich zugänglich zu machen. Hierfür bietet die ARD-Mediathek den idealen Raum. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Erfolg der ARD-Mediathek auch den Zugriffen auf unsere Klassik-Inhalte einen enormen Schub verleihen wird."Im Startangebot, das sukzessive ausgebaut wird, finden sich aktuelle Höhepunkte mit Dirigenten wie Teodor Currentzis, Alan Gilbert, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen und Solist*innen wie Lang Lang, Martha Argerich, Giora Feidman, Julia Fischer, Igor Levit oder Anna Netrebko. Unter den historischen Aufnahmen können sich Klassikfreunde auf Interpret*innen wie Maria Callas, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Georges Prêtre und Günter Wand freuen.Startschuss am KarfreitagPassend zur Jahreszeit präsentiert ARD-Klassik zum Start einen Schwerpunkt mit Musik von Bach, Händel und Haydn, den Passionen, dem "Messias" und der "Schöpfung".Platziert wird dieses Angebot als neue Themenwelt innerhalb der ARD-Mediathek, die im Januar mit 170 Millionen Abrufen einen neuen Nutzungsrekord erzielte und sich im Hinblick auf aktive Nutzer*innen als erfolgreichste Streaming-Plattform deutscher Fernsehsender etabliert hat.Ab dem 2. April 2021 ist die neue Themenwelt ARD-Klassik zugänglich unter www.ard-klassik.de.Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presseservice@DasErste.deFotos über ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/4877624