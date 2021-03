Der Autozulieferer ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) will auch in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Die Hauptversammlung soll am 18. Mai 2021 virtuell durchgeführt werden. Zuletzt wurde im Jahr 2018 (für das Geschäftsjahr 2017) eine Dividende bezahlt (0,50 Euro). Der Konzernumsatz sank im Geschäftsjahr 2020 um 14,3 Prozent auf 1,48 Mrd. Euro. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte fielen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...